الولايات المتحدة تعلن بدء المرحلة الثانية من خطة إنهاء الصراع في غزة

أعلن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ⁠الأربعاء إطلاق المرحلة الثانية من خطة إنهاء ⁠الصراع في قطاع غزة والتي تتضمن إنشاء إدارة ​فلسطينية من ​التكنوقراط ​في القطاع.

وكتب ويتكوف ‌في منشور ‌على ⁠منصة إكس: "تتوقع الولايات ​المتحدة ​من حماس الالتزام الكامل بتعهداتها، بما ‍في ذلك الإعادة الفورية للرهينة المتوفى الأخير. وعدم القيام بذلك ‍سيؤدي إلى عواقب وخيمة".

من جانبها، أكدت الفصائل الفلسطينية ومن بينها حماس انها تدعم تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، بعد اعلان القاهرة التوصل لاتفاق على أسماء 15 عضوا في اللجنة التي نصت عليها خطة الرئيس الأميركي التي تم الاتفاق عليها العام الماضي.

وقالت الفصائل في بيان عقب اجتماع عقدته في القاهرة انها "تدعم جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة، مع توفير المناخ المناسب لتسلم اللجنة بشكل فوري كافة مهام ومسؤوليات القطاع".كما أعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان "دعمها تشكيل اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في هذه المرحلة الانتقالية".