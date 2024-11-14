17 قتيلاً في قصف إسرائيلي على دمشق

قتل 17 شخصاً على الأقل في هجومين إسرائيليين على منطقة المزة وقدسيا في دمشق، أمس، فيما أعلنت إسرائيل أنها استهدفت المقر الرئيسي لحركة الجهاد في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الهجوم الإسرائيلي استهدف، بحسب المعلومات الأولية، مبنيين سكنيين في منطقتي المزة وقدسيا، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وأوضح المرصد أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت شقة ضمن بناء سكني مؤلف من 3 طوابق بالقرب من دوار السرايا في حي المزة، وغارة أخرى طالت بناء سكنياً قرب مسجد الصحابة في قدسيا بريف دمشق.

وتسببت الغارتان بمقتل 17 شخصاً، وفق المرصد. وأفاد المرصد عن دوي انفجارات عنيفة تلاها تصاعد كثيف للدخان من الموقعين، بينما هرعت سيارات الإسعاف للمكان، مع مشاهد من دمار واسع في الأبنية السكنية واندلاع النيران.

ولاحقاً، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الهجوم على دمشق استهدف المقر الرئيسي لحركة الجهاد الإسلامي، وما وصفته بأصول أخرى في دمشق، وليس عملية اغتيال، ويأتي في إطار هجمات مخطط لها مسبقاً، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وتشن إسرائيل ضربات في سوريا منذ سنوات، لكنها كثفت تلك الغارات منذ السابع من أكتوبر 2023 والذي اندلعت إثره الحرب على قطاع غزة ثم لبنان.