حلف الأطلسي يبدأ مناوراته النووية السنوية الأسبوع المقبل

قال مسؤولون من حلف شمال الأطلسي، أمس، إن هولندا ستستضيف مناورات الردع النووي السنوية للتحالف العسكري والتي ستبدأ الأسبوع المقبل بمشاركة 71 طائرة من 14 دولة.

وقال الأمين العام للحلف، مارك روته، إن المناورات تبعث برسالة واضحة لأي خصم محتمل بأننا سنحمي جميع الحلفاء وندافع عنهم في مواجهة التهديدات.

وأعلن حلف الأطلسي أن القواعد في كلاينه بروجل في بلجيكا، ولاكينهيث في بريطانيا، وسكريدستروب في الدنمارك ستشارك أيضاً. وذكر روته: نحن بحاجة إلى القيام بذلك لأنه يساعدنا على التأكد من أن ردعنا النووي يظل موثوقاً وآمناً وفعالاً قدر الإمكان.

وقال مسؤولون في الحلف إن التدريبات لا تستخدم الأسلحة النووية ولكنها تحاكي سيناريوهات يمكن استخدامها فيها. وقال جيم ستوكس، مدير السياسة النووية في حلف الأطلسي، إن المناورات روتينية وغير موجهة ضد أي دولة، ولا ترتبط بأي تطورات على أرض الواقع.

على صعيد ذي صلة، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن على حلف شمال الأطلسي أن ينظر في طرد إسبانيا من عضويته بسبب خلاف على تأخرها في زيادة الإنفاق العسكري، وأضاف ترامب أن على الزعماء الأوروبيين إقناع إسبانيا بتعزيز التزاماتها تجاه الحلف.