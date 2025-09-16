الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً على ميناء الحديدة باليمن



قالتوسائل إعلام يمنية إن إسرائيل قصفت ميناء الحديدة الحيوي، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي إنه أصدر أمر إخلاء للميناء تمهيداً لمهاجمة المنطقة. وأضافت أن 12 غارة إسرائيلية استهدفت أرصفة ميناء الحديدة.

وتهاجم جماعة الحوثي، وهي جماعة سياسية وعسكرية تسيطر على أكثر مناطق اليمن اكتظاظاً بالسكان، سفناً في البحر الأحمر فيما تصفه بحملة لدعم الفلسطينيين في غزة.

وتطلق الجماعة أيضاً الصواريخ باتجاه إسرائيل التي اعترضت دفاعاتها معظمها. وترد إسرائيل كذلك بشن غارات على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ومنها ميناء الحديدة الحيوي.

وأطلقت إسرائيل صباح اليوم هجوماً برياً تتوعد منذ فترة طويلة بشنه على مدينة غزة، وعلقت بأن "غزة تحترق"، في حين أكد فلسطينيون أن المنطقة تتعرض لقصف هو الأعنف خلال عامين من الحرب.