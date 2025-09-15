نتانياهو يهدد باستهداف قادة "حماس" أينما كانوا

لم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، شن المزيد من الضربات على قادة حركة (حماس) "أينما كانوا"، وذلك في الوقت الذي يجتمع فيه رؤساء دول عربية وإسلامية لدعم قطر بعد هجوم إسرائيلي في الدوحة الأسبوع الماضي.

وشكلت الضربة التي استهدفت قادة "حماس" في الدوحة في التاسع من سبتمبر الجاري، تصعيداً كبيراً في العمل العسكري الإسرائيلي في منطقة تعيش صراعاً منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي قادته حماس وأشعل حرب غزة.

وفي وقت انعقاد قمة طارئة بالدوحة عبر فيها زعماء عرب ومسلمون عن تضامنهم مع قطر، التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نتنياهو وأعطى دعماً قوياً لإسرائيل في موقفها المتشدد رغم أن واشنطن عبرت عن قلقها إزاء الضربة التي تعرضت لها قطر.

وفي حديثه إلى جانب نتنياهو في إسرائيل، قال روبيو إن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة هو تحرير كل الرهائن واستسلام حماس.

وأضاف: "علينا أن نكون مستعدين لاحتمال عدم حدوث ذلك" رغم أن الولايات المتحدة تريد نهاية دبلوماسية للحرب.

وأكدت واشنطن أنها لم تكن على علم مسبق بهجوم إسرائيل على قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن على إسرائيل أن تكون "حذرة للغاية".

وأضاف "عليهم أن يفعلوا شيئا حيال حماس، لكن قطر كانت حليفاً رائعاً للولايات المتحدة".