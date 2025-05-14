زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان مصر

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة سواحل اليونان فجر الأربعاء، بحسب ما أعلن معهد الزلازل الأميركي، مشيراً إلى أن مركز الهزة يقع جنوب بحر إيجه على بُعد 15 كلم من جزيرة كاسوس.

ووقع الزلزال قرابة الساعة 01.51 (الثلاثاء 22.51 بتوقيت غرينتش) على عُمق 78 كلم، من دون أن ترد في الحال تقارير عن تسببه بخسائر بشرية أو بأضرار مادية، وفق فرانس برس.

من جهته قال مركز أبحاث علوم الأرض الألماني إن زلزالاً شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية الأربعاء.وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومتراً.في غضون ذلك، أفاد سكان في مصر بشعورهم بهزة أرضية أيضاً الساعة ‭10.53‬ بتوقيت غرينتش تقريباً، حسب رويترز.