انتشال 100 جثة من موقع كارثة الانزلاق الأرضي في دارفور

انتشلت فرق الإنقاذ 100 جثة من الوحول بعد انزلاق أرضي أتى على قرية ترسين النائية في إقليم دارفور السوداني ، وفق ما أعلنت حركة جيش تحرير السودان التي تسيطر على المنطقة.

وأفاد الناطق باسم المجموعة محمد عبدالرحمن الناير، بانتشال 100 من جثث الضحايا، مضيفاً في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الرسائل النصية:

«تتواصل جهود عمليات إنقاذ ضحايا قرية ترسين المنكوبة، والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض، رغم شح الإمكانيات وعظمة الفاجعة». وأظهرت تسجيلات مصورة نشرتها المجموعة المسلحة، أمس، متطوعين يحاولون بأيديهم انتشال جثة من بين الوحول والركام.

بدورها، أعلنت الأمم المتحدة أنها تعمل على الاستجابة للانزلاق الأرضي المدمر. وأفاد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، لوكا ريندا، في بيان، بأن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين يتحركون لتقديم الدعم للسكان المتضررين. وأكد -نقلاً عن مصادر على الأرض- أنه يعتقد بأن الانزلاق الأرضي أودى بحياة ما بين 300 وألف شخص.

وناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المساعدة في انتشال القتلى الذين ما زالوا مدفونين تحت الوحل والركام. وقال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إنه من الصعب تقييم الأضرار أو تأكيد العدد الدقيق للقتلى، لأن الوصول إلى المنطقة صعب للغاية.

على صعيد متصل، دعا البابا لاوون الرابع عشر، بابا الفاتيكان، إلى استجابة منسقة في وجه الكارثة الإنسانية في السودان، وقال في ختام المقابلة العامة الأسبوعية في الفاتيكان: «وردتنا أنباء مأساوية من دارفور، وفي الفاشر علق مدنيون كثيرون في المدينة، وهم عرضة للجوع والعنف».

وناشد البابا المسؤولين والأسرة الدولية إلى ضمان النفاذ إلى ممرات إنسانية وتنفيذ استجابة منسقة لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية. وأضاف بابا الفاتيكان: «حان الوقت لإطلاق حوار جدي وصادق لا يقصي أحداً بين الأطراف بغية إنهاء النزاع وإعادة الأمل والكرامة والسلم للشعب السوداني».

وتطرق لاوون الرابع عشر، إلى انزلاق التربة المدمر الذي وقع في دارفور، مخلفاً معاناة ويأساً. وأعرب بابا الفاتيكان عن تعاطفه أكثر من أي وقت مضى مع الشعب السوداني، قائلاً: «وكأن صعابهم لا تكفيهم، حتى تنتشر الكوليرا لتهدد مئات آلاف الأشخاص المنهكين أصلاً».