انزلاق جبلي يبتلع ألف سوداني في دارفور

لقي نحو ألف شخص مصرعهم جراء انزلاق للتربة في قرية ترسين الواقعة في منطقة جبل مَرَّة بولاية وسط دارفور غربي السودان.

وبعد أسبوع من الأمطار الغزيرة انهارت تربة الجبل فابتلعت القرية في 31 أغسطس، ولقي جميع سكانها حتفهم، باستثناء شخص واحد وفقاً للسلطات المحلية.

ودعا الاتحاد الأفريقي إلى هدنة بين الأطراف المتحاربة في السودان للسماح بوصول المساعدات إلى مناطق جبل مرة بعد نزوح سكان قرى مجاورة تخوفاً من انهيارات جديدة.

وأكد رئيس الاتحاد، محمود علي يوسف، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية على وجه السرعة.

وتتعرض المنطقة التي تقع على امتداد جبل مَرَّة، أحد أكبر الجبال في السودان، لانزلاقات متكررة خلال السنوات الأخيرة، ولكن حصيلة الضحايا كانت الأكبر هذه المرة، ونعت التنسيقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين - السودان، ضحايا الانزلاق، وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية بالتحرك الفوري لمساعدة أهالي المنطقة المنكوبة.