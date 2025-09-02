صيف 2025 الأكثر حرارة في كثير من مناطق العالم

تشهد دول في جميع أنحاء العالم درجات حرارة قياسية، مع تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، إذ يعد صيف عام 2025 الأكثر حرارة على الإطلاق في كثير من مناطق العالم، حيث يعزو العلماء هذا الارتفاع إلى عوامل التغير المناخي.

وساهمت موجات الحر الشديد في أوروبا، هذا الصيف، في اندلاع حرائق غابات سقط فيها قتلى في دول منها إسبانيا والبرتغال.

وتخطت الحرارة المسجلة في بريطانيا هذه السنة المستوى القياسي المسجل سنة 2018، وفق وكالة الأرصاد الجوية.

وكان معدّل الحرارة المسجلة بين الأول من يونيو و31 أغسطس 16,10 درجة مئوية، مع حرارة قصوى بواقع 35,8 درجة مئوية في كينت (جنوب شرق إنجلترا) في الأول من يوليو، وفق وكالة الأرصاد الجوية.

ولم يحطّم الرقم القياسي للحرارة، في بريطانيا، والمسجل عند مستوى 40,3 درجة مئوية في يوليو 2022، لكن صيف عام 2025 شهد أربع موجات قيظ، مع حرارة راوحت بين 25 و28 درجة بحسب المناطق، خلال ثلاثة أيام متتالية على الأقل.

ولفتت الوكالة إلى أن احتمال أن يكون الصيف حاراً مثل 2025 أو أشدّ بات أعلى بسبعين مرة بسبب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المصدر. وفي بلد لم تصمم مساكنه لتحمل حرارة بهذه الشدة، قال ثلث البريطانيين إنهم واجهوا صعوبات هذا الصيف في خفض الحرارة في منازلهم، بحسب ما كشفت دراسة نشرتها جمعية «سيتيزنز أدفايس» في أواخر أغسطس.

وبين مارس ومايو، شهدت بريطانيا المعروفة بمناخها القاري ربيعها الأكثر دفئاً وجفافاً خلال أكثر من نصف قرن. وكانت المتساقطات الصيفية أدنى من المعدّل الموسمي بنسبة 16 %.

اليابان وكوريا الجنوبية

وشهدت كل من اليابان وكوريا الجنوبية درجات حرارة قياسية خلال صيف 2025، في وقت تتزايد موجات الحر الشديدة حول العالم وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان، إن متوسط درجة الحرارة في اليابان خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى أغسطس، كان أعلى من المعدل الطبيعي بـ2,36 درجة مئوية، ما يجعل صيف هذا العام «الأشد حرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1898».

وأضافت الوكالة أن هذه هي «السنة الثالثة على التوالي التي تشهد تسجيل درجات حرارة صيفية قياسية» في اليابان.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكورية أن متوسط درجة الحرارة خلال الفترة نفسها بلغ 25,7 درجة مئوية، وهو «الأعلى منذ بدء جمع البيانات في عام 1973». وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة للفترة نفسها 25,6 درجة مئوية في صيف العام الماضي.

وأدت موجة الحر الشديدة في اليابان إلى إدخال 84521 شخصاً إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 1 مايو إلى 24 أغسطس. ويمثل هذا الرقم زيادة طفيفة مقارنة بعدد حالات الدخول إلى المستشفيات في الفترة نفسها من عام 2024، والذي بلغ 83414 حالة، بحسب المصدر نفسه.

وبسبب ارتفاع درجات الحرارة، صارت أشجار الكرز التي تُعد من المشاهد الساحرة في الأرخبيل، تزهر مبكراً في فصل الربيع لا بل تعجز أغصانها عن الإزهار كما ينبغي، لأن فصلي الخريف والشتاء لم يعودا باردين بما يكفي لتحفيز ذلك.

من جهة أخرى، لم يظهر جبل فوجي في حلته الثلجية الشهيرة التي تغطي قمته في العام الماضي إلا في أوائل نوفمبر، في حين كانت تظهر في العادة في أوائل أكتوبر.