حرائق غابات في إسرائيل.. إخلاء سكان وإغلاق طرق

اندلعت حرائق غابات اليوم "الأربعاء" قرب القدس مما أجبر السلطات على إخلاء تجمعات سكنية وإغلاق طريق سريع رئيسي ومناشدة المجتمع الدولي المساعدة في إخماد الحريق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية النيران على امتداد الطريق السريع الرئيسي رقم واحد بين القدس وتل أبيب وأشخاصا يتركون سياراتهم ويهربون من الحرائق بينما يتصاعد دخان كثيف فوق التلال المحيطة بالمنطقة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إيطاليا وكرواتيا من المتوقع أن ترسلا ثلاث طائرات إطفاء للمساعدة في إخماد النيران. كما ناشدت وزارة الخارجية اليونان وقبرص وبلغاريا تقديم المساعدة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 120 دائرة إطفاء وإنقاذ حشدت العشرات من فرق الإطفاء والطائرات وطائرات الهليكوبتر لمحاولة السيطرة على الحرائق.

وقال الجيش إن فرق البحث والإنقاذ التابعة له تساعد في العمليات.

وأعلنت الشرطة إخلاء ثلاث تجمعات سكنية وإصابة ما لا يقل عن 13 شخصا. ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى.

واندلعت الحرائق في يوم الذكرى، وهو إحياء لذكرى الجنود الذين سقطوا في حروب إسرائيل، كما أن الليلة هي عشية الذكرى السابعة والسبعين لقيام إسرائيل وألغيت فعاليات عديدة كانت ستقام لهذا السبب، بما في ذلك الحدث الرئيسي الذي كانت السلطات ستنظمه في القدس.







