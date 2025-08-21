بيونغيانغ تتهم سيئول بالازدواجية بسبب التدريبات مع أمريكا

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أمس، عن كيم يو جونغ، الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قولها إن كوريا الجنوبية ورئيسها لي جيه-ميونغ لديهما شخصية مزدوجة بسبب الحديث عن رغبة في تحقيق السلام مع إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.

ومنذ توليه السلطة في كوريا الجنوبية في يونيو الماضي، سعت حكومة لي إلى تحسين العلاقات بين الجارتين اللتين لا تزالان في حالة حرب من الناحية الفنية بعد صراعهما الذي استمر من عام 1950 حتى 1953، لكن وسائل الإعلام الرسمية نقلت عن مسؤولين كوريين شماليين كبار رفضهم مبادرات الرئيس الليبرالي لكوريا الجنوبية. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن كيم يو جونغ قولها:

لي جيه-ميونغ ليس من نوعية الأشخاص الذين يغيرون مجرى التاريخ، وهو من النوع الذي يطمح إلى المواجهة. وأضافت: إنهم في كوريا الجنوبية يواصلون الحديث بشكل ممل عن السلام وتحسين العلاقات، وهم يدركون جيداً أنه من المستحيل تحقيق ذلك، لأن لديهم دافعاً خفياً لتحويل مسؤولية فشل إصلاح العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية كوريا الجنوبية في النهاية لتقع على عاتق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

ورداً على بيانها، قال المكتب الرئاسي في سيئول إن الإدارة ستفتح عهداً جديداً للنمو المشترك مع بيونغيانغ، وإن إجراءاتها في الآونة الأخيرة تهدف إلى استقرار وازدهار الكوريتين.