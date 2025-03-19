ترامب يتوعد الحوثيين: سيتم القضاء عليهم تماماً

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، المتمردين الحوثيين في اليمن الذين أعلنوا شن هجوم رابع خلال أيام على حاملة طائرات أمريكية رداً على ضربات استهدفتهم، مؤكداً أنه سيتم "القضاء عليهم تماماً".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن إيران يجب أن تتوقف فوراً عن إرسال الإمدادات العسكرية إلى الحوثيين وتترك الجماعة اليمنية "تقاتل بنفسها".

وكتب الرئيس الاميركي على منصته تروث سوشال: "أضرار كبيرة لحقت بالهمجيين الحوثيين.. راقبوا كيف سيتدهور الوضع تدريجاً.. هذه ليست معركة عادلة ولن تكون أبداً على هذا النحو.. سيتم القضاء عليهم تماماً".



