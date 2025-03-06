مقتل 13 مدنياً و5 جنود في تفجير انتحاري شمال غرب باكستان

قالت الشرطة وخدمات الإنقاذ في باكستان، إن انتحاريين اقتحموا منشأة أمنية في شمال غرب البلاد بسيارات ملغومة، مما أدى إلى مقتل 13 مدنياً على الأقل بينهم ستة أطفال، إضافة إلى خمسة جنود.

وقال مسؤول عسكري طلب عدم نشر اسمه، إن الانفجار الذي وقع أول من أمس الثلاثاء، تسبب في انهيار سقف مسجد قريب بعد وقت قصير من موعد إفطار رمضان، وبينما كانت السوق في المنطقة تعج بالمتسوقين.

وذكر بيان نشرته وكالة الإعلام الباكستانية، أمس الأربعاء، أن المهاجمين حاولوا اختراق أمن المعسكر، لكن مخططاتهم الشريرة أحبطت بحسم وسرعة على يد قوات الأمن التي ردت بيقظة وحزم.

وقال الجيش، إن خمسة جنود قُتلوا وأضاف أن أربعة انتحاريين كانوا من بين 16 مسلحاً سقطوا قتلى في الهجوم. ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم.

وقال وزير الإقليم باختون يار خان لوكالة الصحافة الفرنسية: «دخل الإرهابيون بانو من اتجاهين مختلفين، وبعد عملية مكثفة استمرت عدة ساعات حتى الصباح، تم القضاء على جميع المهاجمين»، مضيفاً أن أربعة أطفال وثلاث نساء قتلوا. وتصاعدت أعمدة الدخان بعد الانفجارين، مع سماع إطلاق نار طوال الليل.

وتصاعدت هجمات حركة طالبان الباكستانية في السنوات القليلة الماضية مستهدفة الشرطة والجيش في المناطق المتاخمة للحدود الأفغانية.

وقال الجيش إن 13 مدنياً قتلوا في الهجوم. وقال محمد نعمان، الناطق باسم مستشفى قريب، إن 30 شخصاً أصيبوا في الهجوم، مضيفاً أنهم جميعاً مدنيون وقعت عليهم المباني والأسوار المنهارة.

وأشار نعمان إلى أن المستشفى عدل عدد القتلى من الأطفال إلى ستة أمس الأربعاء بدلاً من سبعة قبل يوم. وذكرت خدمات الإنقاذ أنها تبحث عن المزيد من الضحايا تحت الأنقاض. وندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بالهجوم قائلاً: «لن نسمح أبداً بتحقيق الأهداف الشريرة لأعداء باكستان».