ليبيا تتجه لانتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية 2025

يطمح الفاعلون الأساسيون في الملف الليبي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري، فيما اتفق 96 عضواً من مجلس النواب الليبي و73 عضواً من مجلس الدولة الاستشاري، خلال اجتماعهم بالعاصمة المصرية القاهرة على ضرورة إبقاء العملية السياسية بيد المؤسسات الرسمية، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وتدارسوا مختلف القضايا وسبل الدفع بالعملية السياسية نحو حل شامل من شأنه أن ينهي حالة الانقسام.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا في دعم المؤسسات الليبية وفقاً للاتفاق السياسي، وتم الاتفاق على عقد اللقاء المقبل للمجلسين بإحدى المدن الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ما جرى الاتفاق عليه.

وقالت أوساط برلمانية، إنه تم التركيز على ضرورة التوصل إلى توافق وطني يساعد على تنظيم الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام الجاري. وبات الحديث عن ضرورة تنظيم الانتخابات خلال هذا العام هدفاً مشتركاً بين مجلسي النواب والدولة والبعثة الأممية، التي بحثت رئيستها هانا تيتيه، خلال لقائها النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، سبل تجاوز الجمود السياسي الحالي والتغلب على العقبات وتنظيم الاستحقاقات هذه السنة.