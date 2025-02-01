ليبيا.. «بارقة أمل» في تتويج جهود تحقيق المصالحة الوطنية

يستعد الليبيون لاستقبال الحدث الأهم في مسار المصالحة الوطنية، الذي ستحتضنه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الأيام المقبلة، ويتمثل في توقيع ميثاق السلام والمصالحة.

وقال البيان الختامي لاجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع بمدينة الزنتان، إن كل الترتيبات قد اكتملت لإعلان ميثاق السلام والمصالحة، الذي يتوج الجهود الصادقة الرامية لتعزيز مبادئ العدالة والوحدة.

وأضاف أنه سيتم التوقيع على الميثاق الوطني للسلام والمصالحة الوطنية في منتصف فبراير الجاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بالتزامن مع مؤتمر الاتحاد الأفريقي.

معتبراً أن هذا الميثاق يشكل بداية عهد جديد يرتكز على العمل المشترك لتعزيز الثقة بين أبناء الشعب وبناء دولة القانون وحقوق الإنسان، داعياً كل أبناء الشعب إلى الالتفاف على هذا المشروع الوطني والمساهمة في إنجاحه.

وحضر وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، اجتماع الزنتان، الذي شارك فيه ممثلون عن المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة وقيادة الجيش.

القمة

والاثنين الماضي، نقل الوزير الكونغولي دعوة إلى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر لحضور قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة المقررة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووجه الرئيس الكونغولي رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، دنيس ساسو نغيسو، الدعوة إلى قادة ورؤساء الدول أعضاء اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا لحضور قمة أديس أبابا، التي يرى المراقبون أنها ستكون حدثاً فارقاً في سياق مشروع المصالحة الوطنية بين مختلف الفرقاء الليبيين.