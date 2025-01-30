إغلاق 50 منظمة إنسانية بأفغانستان بعد تعليق المساعدات الأمريكية

أفاد نائب وزير الاقتصاد في أفغانستان، عبداللطيف نظري، بأن تعليق المساعدات الأمريكية أدى إلى إغلاق 50 منظمة إنسانية دولية منتشرة في 28 إقليماً بأفغانستان. وأفادت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية، أمس، بأن نظري حث المجتمع الدولي على فصل المساعدات الإنسانية عن الأمور السياسية، مؤكداً أن «شعب أفغانستان لا يجب أن يعاني بسبب القرارات السياسية».

ويشار إلى أنه بعد أن عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قام بتعليق جميع المساعدات الأجنبية، بما يشمل الدعم المالي لأفغانستان، لمدة ثلاثة أشهر. وأدى القرار إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الأفغاني الهش بالفعل، الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في قيمة العملة الأفغانية.

في الأثناء، هاجم مسلحون مجهولون أسرة من ولاية خوست الأفغانية، ما أسفر عن مقتل 10 أفراد، من بينهم امرأة حامل.

وذكرت مصادر أمس، أن المرأة كانت ستضع مولودها في غضون الأيام الخمسة المقبلة. ووقع الهجوم الليلة قبل الماضية، عندما أطلق مسلحون مجهولون النار على عشرة أفراد من أسرة واحدة، في قرية بوخاني، بمنطقة عليشر في ولاية خوست، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء أمس.

وأكد مسؤولون من طالبان في ولاية خوست أيضاً أن مسلحين مجهولين قتلوا عشرة أفراد من أسرة واحدة، من بينهم نساء وأطفال في منطقة عليشر بالولاية. واعتقلت سلطات طالبان مشتبهاً به، على صلة بالحادث. وذكرت مصادر أن الأسرة لديها تاريخ من الخلافات الشخصية، ربما كان لها دور في الهجوم.