ملفات معقدة تنتظر المبعوثة الأممية إلى ليبيا

تستعد ليبيا لاستقبال الرئيسة الجديدة للبعثة الأممية، حنا سروا تيتيه التي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسمياً عن تعيينها خلفاً لرئيس البعثة المستقيل في أبريل الماضي عبدالله باتيلي، لتحتل المركز العاشر في قائمة المبعوثين الأمميين الذين أشرفوا على إدارة الملف الليبي منذ 2011.

وينتظر أن تركز تيتيه اهتمامها خلال الفترة القادمة على عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الليبي، من بينها كسر الجمود في الملف السياسي وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات، وتوحيد المؤسسات السيادية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، وحل الميليشيات وجمع السلاح المنفلت، وتحقيق المصالحة.

وبحسب المراقبين، فإن تيتيه ستجد نفسها أمام ملفات بالغة التعقيد في ظل استمرار العجز عن جمع الفرقاء السياسيين حول طاولة الحوار، وتشكل بوادر انقسام حقيقي في البلاد، وتحول ليبيا إلى ساحة صراع بين القوى الدولية المتنافسة على النفوذ في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.

وقالت أوساط ليبية لـ «البيان» إن الإعلان عن تعيين تيتيه جاء بعد توافق روسي أمريكي، وبعد إجماع في مجلس الأمن، مع الأخذ بالاعتبار مبدأ الاستمرارية، ما يفتح نافذة للتفاؤل بتجاوز حالة الانسداد السياسي».