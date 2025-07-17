الأمطار الغزيرة تودي بحياة 28 شخصاًفي باكستان

تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة والعواصف في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، خلال الساعات الأخيرة في باكستان. ولقي ما لا يقل عن 28 شخصاً حتفهم، أمس، بسبب الأمطار في أكبر أقاليم باكستان، في ظل تحذيرات من تزايد سوء الطقس مستقبلاً.

ويعد البنجاب أكبر أقاليم باكستان، حيث يرتبط الملايين بالزراعة ويعيشون في قرى.

وقال فارق أحمد المتحدث باسم إدارة الإنقاذ بإقليم البنجاب: «وقعت الوفيات نتيجة انهيار الأسقف خاصة في المناطق الريفية في البنجاب». وأضاف أحمد أن نحو 90 شخصاً أصيبوا.

وتسببت الأمطار في حدوث فيضانات على الطرق وتوقف حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي. وقالت الهيئة المسؤولة عن إمداد الكهرباء بمدينة لاهور، إن أعمال الترميم ستبدأ بمجرد توقف هطول الأمطار، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية.

وقد تجاوزت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية هذا العام 150 قتيلاً، في حين أصيب أكثر من 300 شخص خلال أسابيع من هطول الأمطار المتقطعة، التي بدأت في 26 يونيو الماضي.

وحذرت هيئة الأرصاد من أن هطول المزيد من الأمطار في يوليو الجاري وأغسطس المقبل سوف يؤدي لارتفاع منسوب الأنهار ووقوع فيضانات غامرة.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية حذرت من هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في يوليو وفي أغسطس المقبل، ما قد يؤدي لارتفاع منسوب الأنهار ووقوع فيضانات.