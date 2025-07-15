معدل التضخم في إسرائيل يرتفع إلى 3.3%

أعلنت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 3.3 بالمئة في يونيو من 3.1 بالمئة في مايو، وهي نسبة من المرجح أن تمنع صناع السياسات من خفض أسعار الفائدة قريبا، وتجاوز معدل يونيو التوقعات البالغة 3.1 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز، وظل أعلى من النطاق السنوي المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين واحد وثلاثة بالمئة.

وأبقى بنك إسرائيل الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي عند 4.5 بالمئة للمرة الثانية عشرة على التوالي، ولم يعلن موعد استئناف خفضها رغم تراجع التضخم في مايو والانخفاض الحاد في المخاطر الائتمانية في أعقاب الحرب مع إيران.

كان بعض الاقتصاديين يعتقدون أن تخفيض أسعار الفائدة قد يستأنف في أغسطس آب. وتوقع موظفو البنك ثلاثة تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس خلال العام المقبل متوقعين انخفاض التضخم إلى 2.2 بالمئة.

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاء المركزية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة على أساس شهري في يونيو، بعد انخفاضه 0.3 بالمئة في الشهر السابق، مدفوعا بارتفاع تكاليف الترفيه والغذاء والخضروات الطازجة والإسكان والرعاية الصحية والنقل والاتصالات.

وانخفاض أسعار الفواكه الطازجة والملابس والأثاث من الزيادة.

وكان استطلاع أجرته رويترز توقع ارتفاعا 0.1 بالمئة على أساس شهري. وشهد التضخم تقلبات منذ بداية 2025 بسبب تذبذب أسعار تذاكر الطيران في ظل حرب غزة والصراع مع إيران في يونيو حزيران، إذ أوقف عدد كبير من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل.