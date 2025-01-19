10 ملايين يمني بحاجة لخدمات صحية

كشفت الأمم المتحدة أن أكثر من عشرة ملايين شخص في اليمن بحاجة إلى الخدمات الصحية الأساسية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن حاجتها لما يقرب من 58 مليون دولار للاستجابة لأزمة الطوارئ الصحية خلال العام الجاري قالت إنها بحاجة لهذا المبلغ للوصول إلى 10.5 ملايين شخص بالمساعدة الصحية الأساسية.

وذكرت أنها ستركز هذا العام على تعزيز مراقبة الأمراض والتحقيق في تفشيها والاستجابة لها، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية والتغذوية الأساسية، وتحسين وضع المياه والصرف الصحي في المرافق الصحية والمجتمعات المحلية، وضمان تنسيق الاستجابة للطوارئ الفعال لتلبية الاحتياجات الفورية مع بناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية.

وستسعى المنظمة وبالتعاون مع الجهات الحكومية، وشبكة من الشركاء الإنسانيين، لإيصال الخدمات الصحية إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفاً المتضررة من الصراع المستمر والأزمات الاقتصادية والتهديدات البيئية، إضافة إلى دعم «تحقيقات تفشي الأمراض واستجابات الطوارئ الصحية».

وحسب التقديرات سيحصل ملايين اليمنيين على الرعاية الصحية المنقذة للحياة ضمن 305 ملايين شخص يعيشون في خضم 42 أزمة صحية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 17 أزمة من مستوى الدرجة الثالثة، والتي تتطلب استجابة عاجلة وكبيرة.