30 غارة على مواقع للحوثيين باليمن

شنّت مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني، اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع متفرقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة.

وقال شهود عيان "إن 14 غارة جوية استهدفت مواقع متفرقة في صنعاء من بينها محطة حزيز للكهرباء ومحيط ميدان السبعين".

وذكرت المصادر، أن القصف جاء بالتزامن مع توافد جماهيري كبير إلى ميدان السبعين للمشاركة في مظاهرات "دعم ومساندة غزة".

وردد المتظاهرون في ميدان السبعين بالتزامن مع القصف هتافات "نتحداك نتحداك يا صهيوني نتحداك".

وبحسب شهود العيان، فقد هزت انفجارات عنيفة صنعاء، وسط تحليق مكثف لمقاتلات التحالف.

وفي محافظة الحديدة، غربي اليمن، ذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، إن"6 غارات عدوانية استهدفت مينائي الحديدة ورأس عيسى".

واستهدفت 12 غارة جوية، وفقاً للقناة، مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، شمالي البلاد.

وحتى اللحظة لم تتضح الخسائر التي خلفها القصف.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن التقارير الواردة من اليمن تفيد بهجوم طال الحديدة وميناء رأس عيسى والعاصمة صنعاء.

وأكدت القناة الاسرائيلية، أن إسرائيل شاركت بالهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن.

وبدأت الغارات الأمريكية البريطانية في اليمن في 12 يناير 2024، رداً على هجمات الحوثيين في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، التي يقولون إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل نصرة لغزة، قبل أن توسع نطاق عملياتها مستهدفة سفنا أمريكية وبريطانية.





