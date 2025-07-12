تدريبات مشتركة بين كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا

أكدت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن قوات من سيئول وطوكيو وواشنطن أجرت تدريبات جوية مشتركة، أمس، شاركت فيها قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز بي 52، وطائرات مقاتلة من كوريا الجنوبية واليابان، فوق المياه الدولية.

وأضافت الوزارة، أن هذه هي المرة الأولى هذا العام، التي يتم فيها نشر قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز بي 52 إتش، في شبه الجزيرة الكورية، لإجراء تدريبات تهدف إلى تحسين الردع في مواجهة تهديدات نووية وصاروخية متزايدة من كوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة في بيان، أن قادة دفاع الدول الثلاث، عقدوا أيضاً اجتماعاً سنوياً في سيئول الجمعة، حيث أكدوا على أهمية التعاون الثلاثي الوثيق في مواجهة التحديات الأمنية التي تشكلها كوريا الشمالية، في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وما وراءها.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال دان كين، في كلمته الافتتاحية قبل الاجتماع: نحن نضيء طريقاً مستقبلياً معاً، وهو طريق يمكن أن تتطور فيه الشراكات من خلال المشاركة المستمرة والمنتظمة، من بناء القدرات، إلى تقاسم المسؤولية فعلياً.

وتابع قائلاً: كوريا الشمالية والصين تنفذان تعزيزاً عسكرياً غير مسبوق، مع نية واضحة لا لبس فيها للمضي قدماً في تنفيذ أجنداتهما الخاصة.. علينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار.

في الأثناء، التقى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، نظيره الياباني تاكيشي إيوايا، ونائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي، بارك يون جو، في ماليزيا.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، إنهم اتفقوا على الحفاظ على ردع قوي ضد كوريا الشمالية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة وبناء السفن والمعادن الحيوية، وغيرها من الأمور المتعلقة بأمن سلاسل التوريد، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي.

والتقى الثلاثة على هامش اجتماعات كبار الدبلوماسيين من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المكونة من عشر دول، بالإضافة إلى دول أخرى، في كوالالمبور. وعززت الدول الثلاث تعاونها الأمني ​​في السنوات القليلة الماضية، مع تزايد التوتر الناجم عن التطورات العسكرية في كوريا الشمالية، وتوطيد العلاقات العسكرية بين بيونغيانغ وموسكو.