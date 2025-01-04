حظر تشغيل المهاجرين الأفارقة في اليمن

مع تسجيل البلاد أرقاماً قياسية لعدد الواصلين خلال الأيام الأولى من العام الجديد، منعت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اليمنية تشغيل اللاجئين والمهاجرين الأفارقة في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وذكرت السلطات اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول أكثر من 500 من المهاجرين من القرن الأفريقي، وهو رقم قياسي لعدد الواصلين خلال يومين. وقالت إنها قامت بنقل الواصلين إلى محافظتي شبوة ولحج إلى مراكز للإيواء، كما اعتقلت طاقم أحد القوارب الذي كان يحمل 138 مهاجراً غالبيتهم من حملة الجنسية الإثيوبية.

مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، أمرت بمتابعة تنفيذ خطة العمل التي تم إقرارها بشأن المهاجرين الأفارقة. والتي تنص على إلزام جميع رجال الأعمال والشركات والمقاولين وكل الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات ذات المشاريع بمنع تشغيل أو الاستعانة باللاجئين والمهاجرين في أي أعمال، مع تشديد الحظر على تشغيلهم، على أن تُعطى الأولوية في التوظيف للعمالة اليمنية.

وفي حين تؤكد الأمم المتحدة أن المهاجرين يتعرضون للاستغلال ويعيشون في ظروف إنسانية بالغة السوء، طلبت مصلحة الهجرة التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحكومية والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، بما من شأنه إنجاح خطة العمل وما تم إقراره بشأن المهاجرين والقادمين من القرن الأفريقي. وأعادت السلطات اليمنية أسباب هذه الخطوة إلى سيطرة المهاجرين على العديد من الوظائف في المطاعم والمحلات التجارية وجميع القطاعات الخاصة، بسبب انخفاض أجورهم، ما دفع القطاع الخاص إلى توظيفهم، وهو ما أدى إلى حرمان العمالة اليمنية من فرص العمل في هذا القطاع.