تتداخل الحسابات المالية والصراعات الداخلية مع التحولات الميدانية في الحرب السودانية، وسط تقارير عن دفع مبالغ بملايين الدولارات لاستمالة قادة بارزين من قوات الدعم السريع وإقناعهم بالانضمام إلى الجيش، في تطور تقول صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية إنه يتزامن مع تقدم القوات المسلحة في مناطق من إقليم كردفان.

وفي تقرير نشرته اليوم الأحد، ربطت الصحيفة بين تزايد الانشقاقات في صفوف القيادات العسكرية للدعم السريع وبين مساعي الجيش لاستقطاب عناصر من خصمه، مشيرة إلى أن بعض القادة يعزون مغادرتهم إلى خلافات داخلية ومحسوبية وصراعات بين مراكز النفوذ، بينما تتحدث تقارير إعلامية سودانية عن حوافز مالية كبيرة قد تكون وراء بعض هذه التحولات.

ولم يحدد التقرير قيمة المدفوعات التي حصل عليها كل قائد، لكنه نقل عن مصادر عسكرية سودانية أن الاستخبارات تعمل على استمالة قادة داخل الدعم السريع عبر تفاهمات غير معلنة.

انشقاقات تتزامن مع تقدم الجيش

تأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الجيش إلى استثمار سلسلة الانشقاقات لدفع عملياته العسكرية غرباً، بعد فترة طويلة من الجمود، إذ تتقدم قواته في شمال كردفان وغربها باتجاه دارفور، المعقل الرئيسي للدعم السريع.

ونقلت الصحيفة عن مجموعة «أكليد» المعنية بمراقبة النزاعات أن الجيش تقدم نحو أكثر من 30 قرية ومدينة في أنحاء كردفان منذ مطلع نوفمبر الجاري.

كما استشهدت بتقييم لوحدة الاستخبارات الاقتصادية أفاد بأن الجيش وسع نطاق سيطرته في غرب كردفان، واصفاً ذلك بأنه أكبر توسع للجيش داخل مناطق النفوذ التقليدية للدعم السريع.

وتشير الصحيفة إلى أن الاستخدام الأكثر فاعلية للطائرات المسيّرة أسهم، إلى جانب الانشقاقات، في تغيير المعطيات الميدانية، مع بقاء احتمال انعكاس مسار الحرب بصورة حاسمة أمراً غير محسوم، في ظل مكاسب حققها الدعم السريع في مناطق أخرى، بينها ولاية النيل الأزرق.

المال ليس العامل الوحيد

وبحسب «تلغراف»، قال محمد يوسف، وهو ضابط رفيع في الجيش السوداني، إن الاستخبارات العسكرية تحافظ على اتصالات مع مجموعات مسلحة على الأرض، بما يقود إلى تفاهمات داخلية غير معلنة، وأوضح يوسف أن تفاصيل اتفاقات الانشقاق تخضع لسرية مشددة، حتى داخل المؤسسة العسكرية، مضيفاً أن الأموال ليست العامل الوحيد الذي يدفع القادة إلى تغيير ولاءاتهم، وأشار إلى أن الخلافات الداخلية، إلى جانب تحركات القيادات القبلية والشخصيات المحلية، تؤثر في قرارات بعض القادة، لافتاً إلى دور الروابط الاجتماعية في إقناع أفراد ومجموعات بترك الدعم السريع والانضمام إلى الجيش.

ولم يستبعد التقرير تقديم حوافز أخرى، بينها الوظائف والمناصب، موضحاً أن انشقاق قائد ميداني قد يتجاوز أثره الشخصي، إذ يمكن أن يصطحب معه مجموعته العسكرية ومركباته، فضلاً عن المكسب المعنوي والدعائي الذي يمنحه ذلك للطرف المستفيد.

السافنا والنور قبة ضمن الأسماء المتداولة

وسلط التقرير الضوء على عدد من القيادات التي وردت أنباء عن انشقاقها، كما أشار إلى تقارير سابقة عن انشقاق اللواء علي رزق الله، المعروف باسم «السافنا»، واللواء النور أحمد آدم، المعروف باسم «النور قبة».

وفي المقابل، رفضت قيادة الدعم السريع التقارير المتعلقة بانشقاق قادتها، ووصفتها بأنها شائعات تهدف إلى تضخيم أهمية أفراد غادروا صفوفها.

ونقل التقرير عن رئيس إدارة الاستخبارات في الدعم السريع، اللواء أبشر بلايل، قوله في مقطع مصور متداول إن المنشقين «لا قيمة لهم»، متهماً إياهم بالمبالغة في رتبهم العسكرية السابقة والعمل بوصفهم «طابوراً خامساً».

ونقلت الصحيفة عن شخصية سياسية سودانية تقيم في أوغندا قولها إن انشقاق قادة ميدانيين من الدعم السريع والانضمام إلى القوات المسلحة أصبح خبراً شبه يومي، ورأت الشخصية أن العمل الاستخباراتي والحرب النفسية والصراعات الداخلية تؤدي أدواراً مؤثرة في هذه التحولات، لكنها اعتبرت أن تأثير الأموال التي يقدمها الجيش وحلفاؤه الإقليميون واضح.

الانشقاق لا يمحو سجل الانتهاكات

وبعيداً عن المكاسب العسكرية المحتملة، أثارت الانشقاقات تساؤلات بشأن المسؤولية عن الانتهاكات المنسوبة إلى بعض القادة، وما إذا كان تغيير الولاء العسكري قد يتيح لهم تجنب المساءلة.

وذكّر التقرير بالاتهامات التي طالت الدعم السريع خلال سيطرته على مدينة الفاشر العام الماضي، كما أشار إلى اتهامات موجهة إلى الجيش السوداني بارتكاب انتهاكات واسعة، بينها غارات جوية عشوائية.

وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة إلى العقوبات البريطانية التي استهدفت قادة سابقين في الدعم السريع، بينهم السافنا والنور قبة، بسبب اتهامات تتعلق بانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ودورهما في العمليات العسكرية بالفاشر.

وقال محمد عثمان، الباحث المعني بالسودان في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن القادة الذين ينشقون عن أي من طرفي الحرب يجب أن يخضعوا للمحاسبة إذا اتُهموا بارتكاب جرائم ضد المدنيين، مؤكداً أن تغيير الولاء لا ينبغي أن يتيح لهم الاحتفاظ بالسلطة أو الثروة والإفلات من العدالة.

حرب مستمرة وثمن يدفعه المدنيون

ورغم ما قد تمنحه الانشقاقات للجيش من مكاسب عسكرية، فإنها لا تعني بالضرورة اقتراب نهاية الحرب، في ظل استمرار المواجهات واتساع الأزمة الإنسانية.

وخلص تقرير «تلغراف» إلى أن المدنيين ما زالوا يتحملون العبء الأكبر للصراع، مع دخول مناطق في البلاد مرحلة المجاعة، وتدهور الخدمات الصحية، وتقديرات تشير إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى.

وبينما تتنافس الأطراف على استمالة القادة وتغيير موازين القوة، يبقى السؤال الأهم ما إذا كانت هذه التحولات ستقود إلى تسوية تنهي الحرب، أم ستظل جزءاً من صراع على النفوذ والموارد، يدفع المدنيون ثمنه من حياتهم وسبل عيشهم