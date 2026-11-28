في تحول لافت في مسيرته السياسية، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء السبت، موافقته على أن يتولى غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، رئاسة حكومة وحدة وطنية أولاً، على أن يكون هو رئيس حكومة بديلاً. وجاء العرض قبل ثمانية أيام من انتهاء المهلة الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة، وقوبل على الفور برفض حاد من أقطاب المعسكر المناهض له.

وقال نتنياهو في بيانه إن مسؤوليته تقتضي منه «تنحية كل شيء جانباً» بالنظر إلى جسامة الخطر، والموافقة على تولي آيزنكوت المنصب أولاً، مضيفاً أنه يتوقع بدء مفاوضات جادة على الفور، يقابلها استعداد مماثل للتسوية من الطرف الآخر. ورأى أن مواجهة «الأخطار الوجودية» تمر عبر توحيد كل الأحزاب التي ترى في إسرائيل دولة قومية لليهود. وأقرّ في البيان نفسه بأن الطبيعي، في تقديره، أن يقود هو حكومة الوحدة بصفته رئيس الحزب الأكبر، أو أن يكون أول المتناوبين على الأقل، لكنه قال إنه يتخلى عن هذا المبدأ في ظل حجم التهديد.

ويأتي العرض بعد شهر من انتخابات 27 أكتوبر، التي حلّ فيها حزب الليكود أولاً بـ27 مقعداً، يليه «يشار» بـ21 مقعداً، دون أن تبلغ أي كتلة عتبة الأغلبية البالغة 61 مقعداً من أصل 120. فقد نالت الأحزاب المتحالفة مع نتنياهو 53 مقعداً، والكتلة المناهضة له 48، والأحزاب العربية 19. وأوصى 67 نائباً، بينهم نواب الأحزاب العربية، بتكليف آيزنكوت، مقابل 46 أوصوا بنتنياهو، فمنح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ آيزنكوت مهلة تنتهي في 6 ديسمبر، قابلة للتمديد 14 يوماً.

وبهذا العرض يتراجع نتنياهو عن موقف تمسك به طوال أسابيع التفاوض، إذ ظل الليكود يطالب بتناوب يتصدره زعيمه. وكانت هيئة البث الإسرائيلية «كان» قد كشفت قبل يوم أن الفكرة نُقلت عبر قنوات غير رسمية تتيح لليكود التنصل منها عند الحاجة، وأن آيزنكوت رفضها «في هذه المرحلة».

وجاءت ردود المعسكر المناهض سريعة وقاسية. فقد وصف يائير لابيد، الرجل الثاني في تحالف «معاً»، الاقتراح بأنه «احتيال مكشوف» من متمرس «خدع جميع شركائه وانتهك كل الاتفاقيات». وقال يائير غولان، زعيم حزب «الديمقراطيون»: «كفى حيلاً وأساليب ملتوية من نتنياهو»، مؤكداً أن الواجب احترام إرادة الناخبين وتشكيل «حكومة تغيير وإنقاذ». وكان غولان قد حذّر آيزنكوت قبل أيام من تكرار أخطاء بيني غانتس، الذي دخل حكومتي وحدة مع نتنياهو. أما أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، فقد استبق العرض يوم الجمعة بالتحذير من أنه «مجرد حيلة»، مؤكداً أن «حكومة التغيير تتشكل».

ورسم آيزنكوت نفسه حدود موقفه قبل ساعات من البيان، حين كتب أن الوحدة «نقاش حول المضمون والقيم» قبل أن تكون نقاشاً حول المقاعد وحول من يتولى المنصب أولاً، متهماً الليكود بعدم إبداء أي استعداد للتقدم في القضايا الجوهرية. وقال إن ما طرحه الحزب هو «أسوأ» صيغة لحكومة الوحدة: «الحكومة نفسها، والشركاء أنفسهم، ولا تغيير، ولا قانون للتجنيد»، مضيفاً أنه لا ينوي المشاركة في «مسرحية» كهذه. وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أنه يعتزم أداء حكومته اليمين الأسبوع المقبل.

ولا يدور رفض الشراكة مع نتنياهو اليوم حول محاكمته بقدر ما يدور حول ملفات ما بعد السابع من أكتوبر. فبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، تراجعت قضايا الفساد عقبةً أمام التحالف معه، بعد أن رأى القضاة أن اثنتين من القضايا الثلاث المرفوعة ضده ضعيفتان. وصار جوهر الاعتراض إدارته لإخفاقات السابع من أكتوبر ورفضه تشكيل لجنة تحقيق رسمية، إلى جانب طعن الليكود في نتائج الانتخابات، وهو ما يراه خصومه نقيضاً صريحاً لدعوته إلى الوحدة.

وتكشف الحسابات البرلمانية سبب توقيت العرض. فمعسكر آيزنكوت يسعى إلى حكومة من 55 نائباً، تضم إلى كتلته حزب «يهدوت هتوراه» الحريدي بمقاعده السبعة، على أن تكتفي الأحزاب العربية بعدم التصويت ضدها، فيما يطرح ليبرمان بديلاً بأغلبية 61 مقعداً بضم حزب «شاس». وفي الحالين يتوقف المشروع على الأحزاب الحريدية، الحليف التقليدي لنتنياهو. ومن هنا يقرأ خصومه العرض محاولةً لإرباك هذه المفاوضات وكسب الوقت حتى تنقضي المهلة، بما قد يفتح الباب أمام انتخابات جديدة.

وفي هذا المشهد يبدو نفتالي بينيت، زعيم تحالف «معاً»، أقل تشدداً من شريكه لابيد، إذ نُقل عنه استعداده لتناوب مع نتنياهو شرط أن يتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً، وهو الشرط الذي لبّاه بيان السبت حرفياً. وقد يكون العرض، في أحد وجوهه، موجهاً إلى بينيت بقدر ما هو موجه إلى آيزنكوت، في محاولة لإحداث شرخ داخل الكتلة المناهضة.

غير أن ذاكرة المعارضة لا تزال حاضرة. ففي عام 2020 وقّع نتنياهو اتفاق تناوب مع غانتس يقضي بأن يتسلم الأخير رئاسة الحكومة في نوفمبر 2021، لكن الحكومة انهارت قبل ذلك بنحو عام، وذهبت البلاد إلى انتخابات جديدة، ولم يجلس غانتس على الكرسي قط.

وهكذا يجد آيزنكوت نفسه، في الأيام الثمانية الأخيرة من مهلته، أمام خيارين مكلفين: حكومة ضيقة هشة تقوم على امتناع الأحزاب العربية وعلى صبر الحريديم، أو شراكة مع الرجل الذي خاض الانتخابات متعهداً بإزاحته. وبين الخيارين، يراهن نتنياهو على الوقت حليفاً له، كما كان مرات كثيرة من قبل.