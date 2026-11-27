أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مرسوماً مؤقتاً يقضي بتعديل قانون منظومة الصناعات الدفاعية لسنة 2017، وتغيير اسمها إلى «هيئة الصناعات الوطنية»، مع إعادة تنظيم وضعها القانوني وتوسيع اختصاصاتها.

وجاء تغيير المسمى للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على المنظومة، بسبب دورها في استمرار الحرب الدائرة حالياً في السودان.

ويأتي القرار في وقت تواجه فيه منظومة الصناعات الدفاعية عقوبات دولية، وسط تساؤلات بشأن انعكاسات إعادة تسميتها وهيكلتها قانونياً على تلك العقوبات، وما إذا كان التعديل سيؤثر في نطاق تطبيقها، لا سيما في ظل الاتهامات المرتبطة بدور المنظومة في تمويل المجهود الحربي والارتباط بالجماعات المحظورة.

وتعود العقوبات الأمريكية على منظومة الصناعات الدفاعية إلى الأول من يونيو 2023، حين أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات، معتبرةً أنها تمثل أحد المكونات الرئيسية للإنتاج والتسليح العسكري وفي أكتوبر 2024، وسّعت واشنطن إجراءاتها لتشمل ميرغني إدريس سليمان، المدير العام للمنظومة، على خلفية دوره في شراء الأسلحة.

وتثير هذه الخلفية تساؤلات بشأن أثر تغيير اسم المنظومة وإعادة هيكلتها قانونياً، غير أن تغيير المسمى لا يعني تلقائياً إلغاء العقوبات الأمريكية؛ إذ يتوقف ذلك على القرارات والإجراءات القانونية التي تتخذها الجهات المختصة.

وبموجب المرسوم الدستوري المؤقت رقم (8) لسنة 2026، عُدّل قانون منظومة الصناعات الدفاعية الصادر عام 2017، ليصبح «قانون هيئة الصناعات الوطنية لسنة 2017 (تعديل 2026)»، مع استبدال مسمى «المنظومة» بـ«الهيئة»، وتغيير وصف «الدفاعية» إلى «الوطنية» في مواد القانون المعدلة.

ولم يقتصر التعديل على تغيير الاسم، بل شمل إعادة تحديد الوضع القانوني للكيان الجديد، بمنحه شخصية اعتبارية مستقلة، وأهلية للتعاقد، فضلاً عن حق التقاضي باسمه، بما يتيح له ممارسة اختصاصاته والتعاملات القانونية بصفته كياناً مستقلاً.

كما منح المرسوم الهيئة صلاحيات واسعة تشمل الإشراف على أنشطة التصنيع الدفاعي، ووضع اللوائح والضوابط المنظمة لها، وإصدار التراخيص المتعلقة بالأنشطة والخدمات، وتنظيم عمليات استيراد وتصدير المنتجات ومدخلات الإنتاج، إلى جانب إدارة أنشطة البحوث العلمية والتطوير في المجال الدفاعي.

تساؤلات حول التغيير

ويفتح التعديل الباب أمام تساؤلات حول طبيعة التغيير الذي أحدثه المرسوم، وما إذا كان يقتصر على إعادة الهيكلة الإدارية والقانونية، أم يستهدف أيضاً معالجة آثار العقوبات المفروضة على المنظومة السابقة.

غير أن تغيير الاسم أو الوضع القانوني، في حد ذاته، لا يعني بالضرورة سقوط العقوبات الدولية؛ إذ يتوقف ذلك على طبيعة القرارات الصادرة عن الجهات التي فرضتها، ونطاق شمولها للكيانات والأصول والأنشطة المرتبطة بها.

وبذلك، لا تتوقف أهمية المرسوم عند إنشاء كيان جديد بمسمى مختلف، بل تمتد إلى مدى تأثيره الفعلي في نشاط الصناعات الدفاعية السودانية، وعلاقته بالقيود الدولية المفروضة عليها، وهي مسائل تتطلب فحص النص القانوني وقرارات العقوبات ذات الصلة لتحديد آثارها بدقة.