

توقع رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، إمكانية تقديم حكومة إسرائيلية جديدة بأغلبية يهودية واضحة بحلول نهاية الأسبوع المقبل، وذلك عقب إعلانه الموافقة على المضي قدماً في تشكيل ائتلاف يحظى بدعم حزب الحريدي، دون توضيح موقف الأحزاب العربية من هذه الصيغة. فيما قال إنه لن يتفاجأ إذا تبيّن أن رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس يستخدمان جهازي «الموساد» و«الشاباك» للتنصت على قادة كتلة التغيير، في إطار محاولات لمراقبته.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية عن ليبرمان قوله، إن المفاوضات بين كتلة المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت (زعيم حزب يشار) والأحزاب الحريدية استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، مشيراً إلى أن نواب «يهودية التوراة المتحدة» حصلوا بالفعل على ضوء أخضر من حاخاماتهم، وأن المحادثات تسير بشكل إيجابي.

ورداً على الانتقادات الموجهة إليه بالتراجع عن شروطه المتعلقة بالتجنيد الإجباري، قال ليبرمان إن القانون المطروح يلبي احتياجات الجيش الإسرائيلي، ويحتاج إلى مصادقة رئيس الأركان والمحكمة العليا قبل إقراره من قبل الحاخامات.

وذكرت يديعوت أحرونوت، أن تحول موقف ليبرمان يفتح الباب أمام إمكانية أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وقبل انتهاء مهلة التفويض الممنوحة لآيزنكوت والبالغة 28 يوماً، والتي لم يتبقَّ منها سوى ثمانية أيام عمل فعلية، وسط تقديرات تشير إلى أنه قد يضطر لطلب تمديد لأسبوعين إضافيين من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ نظراً لتعقيد المشاورات.

وقال ليبرمان إنه لن يتفاجأ إذا تبين أن رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس يستخدمان جهازي «الموساد» و«الشاباك» للتنصت على قادة كتلة التغيير، في إطار محاولات لمراقبتهم.

وأضاف ليبرمان، في حديث لهيئة البث الإسرائيلية الأربعاء، إن نتنياهو يتنصت عليه.



ويأتي ذلك غداة إعلان حزب «يشار» عن توصل آيزنكوت وليبرمان إلى اتفاق لتوقيع وثيقة ائتلافية بقيت تفاصيلها سرية، مع ترجيحات بحصول ليبرمان على حقيبة الدفاع وحزبه على حقيبة الاستيعاب، وهي خطوة لم يُبلغ بها مسبقاً كل من زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان وزعيم حزب معاً نفتالي بينيت.



في المقابل، كشفت يديعوت أحرونوت عن تصاعد حاد في الأزمة داخل ما يُعرف بـ«كتلة التغيير»، حيث أعلن حزب الديمقراطيين وقف محادثاته مع حزب آيزنكوت احتجاجاً على إجراء الأخير اتصالات موازية مع حزب الليكود لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع بنيامين نتنياهو، وهو ما اعتبره حزب غولان سبباً في جمود مفاوضات حكومة التغيير.

وانضم ليبرمان نفسه إلى منتقدي التفاوض مع الليكود، معتبراً أن اللقاءات مع نتنياهو تمنحه شرعية لا يستحقها، ومشدداً على ضرورة محاسبته على إخفاقات السابع من أكتوبر والأزمات السياسية التي أدت إلى عزل إسرائيل دولياً.

كما ذكر أن المفاوضات مع حزب يهدوت هتوراه الديني الحريدي تتقدم، وأن ممثلي الحزب حصلوا على الضوء الأخضر من الحاخامات للمضي فيها.



وقال إن الاتفاق يجب أن يتضمن قانون تجنيد يستجيب لاحتياجات الجيش الإسرائيلي، ويحظى بموافقة رئيس هيئة الأركان والمحكمة العليا، في إشارة إلى تجنيد المتدينين اليهود الحريديم.

وتشير تقديرات إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق مع يهدوت هتوراه، فسينضم أيضاً حزب شاس الحريدي إلى الحكومة، ما يرفع عدد مقاعد الائتلاف إلى 61 من أصل 120 مقعداً في الكنيست.



وفي المقابل، انتقد ليبرمان المفاوضات الائتلافية الجارية مع حزب الليكود بقيادة نتنياهو، معتبراً أن اللقاءات مع نتنياهو تمنحه شرعية سياسية، ومشدداً على أنه لا يرى أن الدخول في مفاوضات معه كان خطوة صائبة.

من دون تفاصيل، أعلن حزب يشار توقيع الاتفاق مع إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان، ليكون أول اتفاق من نوعه بين حزبين منذ تكليف آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة بعد انتخابات 27 أكتوبر.

وأبدى ليبرمان تقارباً مع آيزنكوت خلال المحادثات، وحثه على تشكيل ائتلاف يضم الأحزاب الحريدية، في موقف يعكس تخفيف حدة موقفه المطالب بإنهاء الإعفاءات الواسعة من الخدمة العسكرية الممنوحة لليهود الحريديم.



ويشارك ليبرمان مواقف العديد من أحزاب تكتل التغيير الرافضة لتشكيل ائتلاف يضم الأحزاب العربية.

ولكن لا يزال آيزنكوت يصطدم برفض متعدد من شركائه في التكتل إزاء التنازل لصالح الأحزاب الحريدية، وفي كل مسار آخر، سواء بالاعتماد على الأحزاب العربية، أو بتشكيل حكومة وحدة مع حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.

تعكس آراء المراقبين الإسرائيليين حالة عدم اليقين السياسية في إسرائيل، ففي وقت يقول ليبرمان إن آيزنكوت سيتمكن من تشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة المحددة، يرى محللون أن تشكيل آيزنكوت للحكومة من دون الأحزاب العربية أمر خيالي، مشيرين إلى أن الاتفاق بين آيزنكوت وليبرمان مجرد «مناورة سياسية»، إذ إن الطريق لا يزال طويلاً للوصول إلى اتفاقات تضمن حصولهم على 61 مقعداً في الكنيست.



وفجرت مفاوضات حزب يشار المتوازية مع حزب الليكود، إلى جانب جملة الخلافات الأخرى، انقسامات حادة داخل معسكره بلغت ذروتها بتجميد حزب الديمقراطيين، الذي يمتلك (8) مقاعد في الكنيست، محادثاته مع آيزنكوت.

وأوضح حزب الديمقراطيين اليساري، بقيادة عضو الكنيست يائير غولان، أنه قرر وقف المحادثات مع حزب يشار، في ظل ما تردد عن إحراز تقدم في المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، والتوصل إلى اتفاقات مع الليكود لتشكيل لجنة توافقية بشأن الإصلاحات القضائية، بالإضافة إلى ما وصفه بوصول المفاوضات إلى طريق مسدود في ما يتعلق بتشكيل ائتلاف حكومي.