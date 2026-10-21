إسرائيل تحتجز مرشحاً ديمقراطياً لعضوية الكونغرس الأمريكي بالضفة الغربية

احتجزت القوات الإسرائيلية براد لاندر، المرشح الديمقراطي لعضوية الكونغرس عن ولاية نيويورك، أثناء مشاركته في موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية مع مزارعين فلسطينيين، يواجهون تهديدات متزايدة من مستوطنين يهود متطرفين.

وقال لاندر، في منشور على منصة إكس، إن الجيش الإسرائيلي يحتجزه مع مجموعة من الحاخامات ومتطوعين آخرين، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح لاندر، في مقطع فيديو نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية على منصة إكس، أن الجيش الإسرائيلي يقتاده هو وعشرات الناشطين الآخرين على متن حافلة.

وتابع قائلاً: "سنرى ما سيحدث. لقد جئنا هنا لأننا نؤمن بأن للفلسطينيين الحق في جني محصول الزيتون من ذلك الحقل".

وقال ناشط آخر ظهر في المقطع الذي نشرته صحيفة هآرتس إن الحافلة متجهة إلى مركز للشرطة.

ولم يصدر عن ممثلي لاندر تعليق فوري على هذه الواقعة.

ولم يصدر عن المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية أي تعليق فوري أيضاً.

وينتقد لاندر الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بما في ذلك خلال الحرب في غزة، التي وصفها بأنها "إبادة جماعية".





