تغيّر المناخ يحبس أوروبا في قبة حرارية

تشهد أوروبا موجة حرارة غير مسبوقة، تجاوزت في عدة دول 40 درجة مئوية منها فرنسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا، بسبب التغيرات المناخية وفق الخبراء، بعد أن حبست «قبة حرارية» الهواء الساخن فوق أوروبا.

وأدى هذا الوضع إلى إصدار السلطات في عدة دول تحذيرات صحية، وسارعت بإرسال فرق الإطفاء لمنع اندلاع حرائق الغابات.

وحظرت عدة مناطق إيطالية العمل في الهواء الطلق خلال النهار، وأغلقت فرنسا عشرات المدارس، وأكدت إسبانيا أن يونيو الماضي كان الأكثر حرارة على الإطلاق.

وأوضح الخبراء أن تزايد وتيرة وشدة موجات الحر تعود إلى التغير المناخي، محذرين من نفوق جماعي للكائنات البحرية. وواجهت تركيا اندلاع 342 حريقاً في الغابات منذ الجمعة ولا تزال 6 منها مشتعلة. وفي جنوب المتوسط شهدت العاصمة المصرية القاهرة أمطاراً غزيرة أمس، ويتوقع أن تمتد اليوم إلى مدن قناة السويس.

وفي شرق العالم ضرب «إعصار قنبلة» أمس، ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، بأمطار غزيرة ورياح قوية، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات الداخلية.

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