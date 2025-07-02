الإعصار «قنبلة» يجتاح سيدني ويشل حركة الطيران

ضرب الإعصار «قنبلة» ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، وهي الولاية الأكثر ازدحاماً بالسكان في البلاد، بأمطار غزيرة ورياح قوية، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات الداخلية وأدى إلى إصدار تحذيرات بالإخلاء في المناطق الساحلية.

وحذرت السلطات، أمس، من استمرار سوء الأحوال الجوية في أنحاء من الولاية في الساعات الأربع والعشرين المقبلة، مع توقع أمطار تصل إلى 250 مليمتراً، ورياح تصل سرعتها إلى 125 كيلومتراً في الساعة.

ووفقاً لموقع مطار سيدني، ألغت شركة كانتاس للطيران ما لا يقل عن 11 رحلة داخلية من سيدني، وألغت شركة فيرجن أستراليا 12 رحلة، ولم تتأثر الرحلات الدولية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية، إن الإعصار «قنبلة» هو نظام ضغط منخفض يتشكل بسرعة ويتسبب في انخفاض الضغط بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 30.000 منزل في نيوكاسل وساحل نيو ساوث ويلز الأوسط، مع تعرّض أجزاء واسعة من الساحل الشرقي للولاية لأمطار غزيرة، في حين تم نصح بعض السكان في منطقة وامبرال بإخلاء منازلهم.

وحذّرت نائبة مفوض خدمات الطوارئ في نيو ساوث ويلز، ديبي بلاتز، السكان على امتداد الساحل الشرقي لأستراليا من الاستعداد لهطول «أمطار غزيرة واسعة النطاق وديناميكية ومعقدة» ورياح قوية هذا الأسبوع، مشددة على أن اليوم قد يكون «الفرصة الأخيرة للاستعداد».

من المتوقع أن يشتد المنخفض الجوي اليوم الأربعاء، ومن المرجّح أن تشهد المناطق الممتدة من بورت ماكواري وحتى الأجزاء الشرقية من ولاية فيكتوريا هطول أمطار متواصلة، بنسبة تتراوح بين 100 و200 ملم في عدة مناطق.

ويُتوقع أن يطال تأثير المنخفض الجوي السريع والقوي ملايين السكان من كوفز هاربور إلى بيغا، على امتداد 800 كيلومتر جنوباً، مصحوباً برياح قد تكون مدمرة وفق «سي بي سي» الأسترالية.