ليبيا.. انقطاع واسع للكهرباء وسط تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة

ساد الظلام معظم أنحاء ​ليبيا مساء أمس الجمعة بعد انقطاع التيار الكهربائي إثر ‌خروج مفاجئ ​لعدد من محطات التوليد الاستراتيجية عن الخدمة لتفقد الشبكة نحو 1350 ميجاوات من القدرة الإنتاجية وينهار تردد الشبكة بالكامل.

ويتزامن انقطاع الكهرباء مع تحذيرات لوزارة البيئة من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على طول الساحل الليبي خلال الأسبوع.

وتتوقع ⁠الوزارة تجاوز الحرارة حاجز 42 درجة مئوية في بعض المناطق. وشددت على ضرورة رفع درجة الاستعداد لمواجهة المخاطر المحتملة لاندلاع حرائق الغابات.

وأوضح المتحدث باسم وزاره الكهرباء ربيع خليفة أن الانهيار جاء نتيجة فصل مفاجئ في الخط الناقل جهد 400 كيلوفولت، والذي يربط بين محطتي مصراتة والخمس.

وقال إن هذا ‌الفصل تسبب في حدوث تدفق عكسي للطاقة ‌التي كانت متجهة نحو الشبكة الغربية بحمل 350 ميجاوات، مما ‌أدى إلى خروج متتال لوحدات ‌التوليد الرئيسية، وفي مقدمتها محطتا الخليج ومصراتة.

وأضاف المتحدث أن وزير الكهرباء والطاقات ​المتجددة عوض البدري أجري ‌اتصالات مكثفة مع ​مسؤولين في مصر أفضت إلى ⁠اتفاق يقضي بالاستعانة بخطوط الربط الكهربائي المشترك بين البلدين لضمان تزويد الشبكة بالطاقة اللازمة لإعادة شحن المحطات الرئيسية وإدخال وحدات التوليد ​الليبية إلى ⁠الخدمة تباعا.

وذكرت ⁠الوزارة في بيان لها أن الفرق الفنية بقطاع التشغيل والتحكم دخلت في حالة استنفار تام على مدار الساعة، مشيرة إلى ⁠أن إمدادات الطاقة بدأت تتدفق بالفعل عبر خط الربط المصري.

وتعمل الفرق حاليا على إعادة بناء الشبكة تدريجيا إلى جميع المدن والمناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن.

وتأثر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بالأمر وقال إن الكهرباء انقطعت عن ‌حقول الآبار بمنطقتي السرير وتازربو، إضافة إلى محطة ضخ المياه بمدينة بنغازي.

وذكر أن ​التيار الكهربائي بدأ يعود تدريجيا اعتبارا من صباح اليوم لكنه أوضح أنه اضطر إلى تخفيض إمدادات المياه لبعض المدن والمشاريع الزراعية "لمنع تفريغ خط المنظومة الرئيسية من المياه وتجميع مخزون مائي ​كاف بخزان التجميع والموازنة ‌بأجدابيا".