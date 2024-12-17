متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي ينفي توجه نتانياهو إلى مصر

نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عمر دوستري، التقارير التي تفيد بأن نتنياهو في طريقه إلى القاهرة لإجراء مفاوضات بشأن صفقة الرهائن.

جاء ذلك في منشور للمتحدث على موقع "إكس" اليوم الثلاثاء،بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية .

وقال دوستري "خلافا لموجة الشائعات، رئيس الوزراء نتنياهو ليس في القاهرة".

وفي وقت سابق من اليوم "الثلاثاء" ،نفى مصدر مصري مطلع، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأفادت "القاهرة الإخبارية"، بأن هناك جهودًا مصرية قطرية مُكثفة مع الأطراف كافة، للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.

وتواصل القاهرة بذل كل جهودها الممكنة لدعم القضية الفلسطينية والتصدي لمخطط تصفيتها ودفع المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.

وشددت وزارة الخارجية المصرية، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره من أجل ضمان النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عراقيل، نظرًا لتدهور الأوضاع لمستوى كارثي.

وزار وفد إسرائيلي رفيع المستوى، القاهرة، 10 ديسمبرالجاري، في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، ودعم دخول المساعدات ومتابعة تدهور الأوضاع بالمنطقة.

وتحاول مصر وقطر والولايات المتحدة التوسط بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة في القطاع منذ أكثر من عام.







