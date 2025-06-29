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الشرق الأوسط

إيران تُحصي قتلى الهجوم الاسرائيلي على سجن إيفين

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رويترز

قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانكير اليوم الأحد إن الهجوم الذي شنته إسرائيل في 23 يونيو على سجن إيفين بالعاصمة طهران أسفر عن مقتل 71 شخصاً.

وفي نهاية الحرب الجوية مع إيران، قصفت إسرائيل السجن، مما أظهر أنها وسعت نطاق أهدافها ليتجاوز المواقع العسكرية والنووية.

وأضاف جهانكير في تصريحات نقلتها وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية أنه في الهجوم على سجن إيفين، قتل 71 شخصاً من بينهم موظفون إداريون وشبان يؤدون خدمتهم العسكرية وسجناء وأفراد من عائلات السجناء كانوا يزورونهم، وجيران يسكنون في محيط السجن".

وذكر جهانجير في وقت سابق أن جزءاً من المبنى الإداري لسجن إيفين تضرر في الهجوم، وسقط قتلى ومصابون. وأفادت السلطة القضائية بأنه تم نقل بقية النزلاء إلى سجون أخرى في إقليم طهران.

ويُحتجز في سجن إيفين عدد من الأجانب، من بينهم فرنسيان محتجزان منذ ثلاث سنوات.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي بعد الهجوم "القصف الذي استهدف سجن إيفين في طهران، عرض مواطنينا سيسيل كولير وجاك باري للخطر. إنه أمر غير مقبول".