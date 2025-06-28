عراقجي: إيران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع أمريكا

أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن استعداد بلاده بشكل أساسي لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، على الرغم من أنه دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تخفيف لهجته.

وذكر ترامب في قمة أخيرة أنه سيتم إجراء محادثات جديدة مع إيران الأسبوع المقبل، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وكان قد تم إلغاء جولة سادسة مقررة من المحادثات الأمريكية-الإيرانية في عمان يوم 15 يونيو الجاري بعد أن شنت القوات الإسرائيلية ضربات على أهداف إيرانية قبل ذلك بيومين.

ووسط تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل، قصفت القوات الأمريكية مواقع نووية إيرانية رئيسية.

وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، أكد عراقجي لأول مرة أن الهجمات تسببت في أضرار "كبيرة" للبنية التحتية النووية الإيرانية.