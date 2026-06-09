الحكومة السودانية الموازية تعلن إنشاء بنك تجاري جديد في دارفور

أعلن رئيس الوزراء في الحكومة الموازية بالسودان، محمد حسن التعايشي، أن حكومته بصدد إنشاء بنك تجاري جديد في إقليم دارفور، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع الخدمات المصرفية في المناطق المتأثرة بالنزاع.

ونقلت صحيفة "المشهد" السودانية، اليوم الثلاثاء، عن التعايشي قوله خلال لقائه بتجار مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، إن المؤسسة المصرفية المرتقبة ستتيح للمواطنين والتجار إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية بسهولة أكبر، بما يسهم في معالجة التحديات التي واجهت القطاع المصرفي خلال سنوات الحرب، والتي انعكست سلباً على النشاط التجاري والاستثماري في الإقليم.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز البنية المصرفية عبر افتتاح مؤسسات وفروع جديدة، بما يضمن استقراراً مالياً أكبر، ويشجع على تدفق الاستثمارات ودعم التنمية في دارفور، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أشمل لإعادة بناء الاقتصاد في المناطق الخارجة من النزاع.

وذكرت الصحيفة أن تصريحات التعايشي جاءت على هامش زيارته لمدينة الجنينة، حيث شارك في تدشين امتحانات دراسية والتقى فعاليات اقتصادية وتجارية، في إطار جهود حكومته لإعادة الحياة الطبيعية إلى الإقليم، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للنشاط الأكاديمي والاقتصادي.

يُذكر أن تحالفاً سياسياً بمشاركة قوات الدعم السريع، أُطلق عليه اسم "تأسيس"، أعلن في يوليو الماضي تشكيل حكومة موازية في السودان تُدعى "حكومة السلام"، برئاسة محمد حسن التعايشي، وتعمل من إقليم دارفور الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل.

ويشهد السودان حرباً منذ أبريل 2023، حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وقد وصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم؛ إذ نزح حوالي 12 مليون شخص جراء النزاع، كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.