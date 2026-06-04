مقتل 29 إرهابياً من «الشباب» في وسط الصومال

أحبط جهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي (نيسا)، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مخططات إرهابية لميليشيات «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وأسفرت العمليات عن مقتل 29 مسلّحاً، بينهم قيادي بارز، في محافظتي شبيلي الوسطى وهيران.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، نجحت العملية الأولى في استهداف تجمع للميليشيات قرب منطقة «مساجد علي غدود» بمحافظة شبيلي الوسطى، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة أكدت تخطيط عناصر الحركة لشن هجمات إرهابية لزعزعة أمن المنطقة، ما أسفر عن مقتل 23 إرهابياً.وفي عملية نوعية منفصلة بمحافظة هيران، استهدفت القوات المشتركة معقلاً للميليشيات في منطقة «بوق أقبلي»، ما أدى إلى مقتل 6 عناصر إرهابية، من بينهم القيادي المدعو عبدالرحمن عبدالمطلب.