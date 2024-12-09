إلى متى ستبقي إسرائيل سيطرتها على المنطقة العازلة مع سوريا؟

سيطرت إسرائيل أمس على المنطقة العازلة بينها وبين سوريا وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي فك الارتباط بشأن هضبة الجولان الذي تم توقيعه عام 1974.

وبحسب تقارير، صادرة اليوم الاثنين، فإن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بأنها ستسيطر على المنطقة العازلة في الجولان وعدد من المواقع السورية الأخرى.

ونقلت التقارير الأمريكية عن مسؤول إسرائيل قوله، أبلغت إسرائيل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هذا الإجراء مؤقت وسيظل ساري المفعول من عدة أيام إلى عدة أسابيع حتى يعود الوضع الأمني ​​على الحدود بين مرتفعات الجولان والجزء السوري المجاور لها إلى طبيعته وفق وكالة سبوتنك للأنباء.

وقال بنيامين نتنياهو إن الاتفاق الذي أبرم مع سوريا في العام 1974 "انهار وتخلى الجنود السوريون عن مواقعهم"، وأضاف أنه أمر جيشه بـ"السيطرة على هذه المنطقة العازلة ومواقع القيادة المجاورة لها، ولن نسمح لأي قوة معادية بأن تستقر على حدودنا".

إلى ذلك قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفخاي أدرعي: في ضوء الأحداث في سوريا وبناء على تقييم الوضع وإمكانية دخول مسلحين إلى المنطقة الفاصلة العازلة قام جيش الدفاع بنشر قوات في المنطقة الفاصلة العازلة وفي عدة نقاط دفاعية ضرورية وذلك لضمان أمن سكان بلدات هضبة الجولان ومواطني دولة إسرائيل.

وأضاف: نؤكد أن جيش الدفاع لا يتدخل في الأحداث الواقعة في سوريا، وسيواصل العمل وفق ما تقتضيها الضرورة للحفاظ على المنطقة الفاصلة العازلة وحماية دولة إسرائيل ومواطنيها.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن الجيش الإسرائيلي دخل سوريا عبر هضبة الجولان للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن خلال اليومين الماضيين.

وذكرت الصحيفة: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحركت القوات البرية الإسرائيلية إلى ما وراء المنطقة منزوعة السلاح، لأول مرة منذ حرب أكتوبر عام 1973

وتوغل الجيش الإسرائيلي أمس عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية. كما اكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أمس الأحد أنه بدءاً من هذه الليلة يقاتل الجيش الإسرائيلي داخل سوريا.