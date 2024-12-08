اسرائيل تعلن انهيار اتفاق "فض الاشتباك" مع سوريا بشأن الجولان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد انهيار اتفاق "فض الاشتباك" للعام 1974 مع سوريا بشأن الجولان، وأمر الجيش بـ"الاستيلاء" على المنطقة العازلة حيث تنتشر قوة الأمم المتحدة، وذلك عقب سقوط الرئيس بشار الأسد.

وقال نتانياهو إن الاتفاق الذي أبرم مع سوريا في العام 1974 "انهار... وتخلى الجنود السوريون عن مواقعهم".

وبناء على ذلك، قال رئيس الوزراء إنه أمر جيشه بـ"السيطرة على هذه المنطقة العازلة ومواقع القيادة المجاورة لها"، مضيفا "لن نسمح لأي قوة معادية بأن تستقر على حدودنا".

وجاءت تصريحات نتانياهو خلال زيارته لمرتفعات الجولان السوري المحتل بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي انتشار قواته في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح جنوب غرب سوريا.

وقال الجيش في بيان "في ضوء الأحداث في سوريا وبناء على تقييم الوضع وإمكان دخول مسلحين إلى المنطقة الفاصلة العازلة، قام جيش الدفاع بنشر قوات في المنطقة الفاصلة العازلة وفي عدة نقاط دفاعية ضرورية".

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت "لضمان سلامة أمن سكان بلدات هضبة الجولان ومواطني إسرائيل".

وأكد الجيش في بيانه أنه "لا يتدخل" في الأحداث الواقعة في سوريا.

وفي بيان لاحق قال الجيش الإسرائيلي إنه "تقرر فرض منطقة عسكرية مغلقة ابتداء من اليوم (الأحد) في المناطق الزراعية في منطقة ماروم جولان، هين زيفان وبقعاتا وخربة عين حور".

واورد الجيش أنه سيقيد دخول المزارعين في مناطق معينة.

كذلك، قال إنه "تقرر ... أن تكون الدراسة اليوم (الأحد) عن بعد" في أربع قرى درزية في شمال هضبة الجولان.