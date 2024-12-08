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الشرق الأوسط

إسرائيل تستهدف مجمعاً أمنياً ومركز أبحاث في دمشق

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رويترز

ذكر مصدران أمنيان إقليميان لرويترز اليوم الأحد أن إسرائيل نفذت ثلاث غارات جوية على مجمع أمني كبير في منطقة كفر سوسة بالعاصمة السورية، إلى جانب مركز أبحاث سبق أن قالت إسرائيل إن علماء إيرانيين يطورون فيه صواريخ.

من جهة طالب الجيش الإسرائيلي سكان 5 قرى وبلدات في جنوب سوريا بملازمة منازلهم.

ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيراً عاجلاً الى السكان في جنوب سوريا في القرى والبلدات التالية: أوفانية القنيطرة الحميدية الصمدانية الغربية القحطانية"، زاعماً أن "القتال داخل منطقتكم يجبرنا على التحرك ولا ننوي المساس بكم فعليكم البقاء في منازلكم وعدم الخروج حتى إشعار آخر".