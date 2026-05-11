شركة رفائيل: 99% "تقريباً" فعالية القبة الحديدية ضد صواريخ "حزب الله" و"حماس"

أكد يوفال شتاينتز رئيس شركة ‌رفائيل ​أدفانسد ديفينس سيستمز المصنعة لمنظومة القبة الحديدية، اليوم الاثنين، إن المنظومة فعالة بنسبة تقارب 99 بالمئة في صد صواريخ ⁠"حماس" و"حزب الله" اللبناني وأسقطت أيضاً كل الصواريخ القادمة ‌من إيران تقريباً.

وقال في مؤتمر لمركز القدس للأمن والشؤون ‌الخارجية إن مجموع الصواريخ التي أطلقتها ‌"حماس" و"حزب الله" صوب ‌إسرائيل منذ ‌أكتوبر 2023 بلغ نحو 40 ​ألف صاروخ.

وتابع: "اعترضت ​القبة الحديدية أغلبها بمعدل ⁠نجاح ليس مئة بالمئة لكنه قريب من ذلك أي ​نحو ⁠98 ⁠بالمئة أو حتى 99 بالمئة. ليس مثالياً لكنه يقترب من ⁠المثالية".

وقال إن إيران أطلقت نحو 1500 صاروخ باليستي صوب إسرائيل خلال جولتين من القتال منذ 2024 ولم يصل منها ‌سوى "بضعة عشرات فقط" بسبب عدم اعتراضها.

وأكد أن ​إسرائيل لا تشهد نقصاً في صواريخ الاعتراض.