«دول آسيان»: اضطرابات الملاحة تشكل مخاطر جسيمة ‌على أمن الطاقة العالمي

قال وزراء الاقتصاد ​في دول رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، ‌في ​بيان مشترك، أمس، إن الحرب في الشرق الأوسط تشكل تهديداً متزايداً لأمن الطاقة العالمي، ويمكن أن تؤدي لتباطؤ كبير في نمو المنطقة.

وعبّر مجلس الجماعة الاقتصادية التابع ⁠للرابطة عن القلق العميق من أن الاضطرابات الحالية في طرق الملاحة البحرية الرئيسة، لا سيما مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو ‌ربع صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية المنقولة بحراً.

والتي يتجه أكثر من 80 بالمئة ‌منها إلى آسيا، تشكل مخاطر جسيمة ‌على أمن الطاقة العالمي، وتؤجج التقلبات المستمرة ‌في أسعار النفط ‌والغاز الطبيعي المسال، وتؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن ​والتأمين والخدمات اللوجستية.

وأشارت ‌الرابطة إلى ​أن ارتفاع تكاليف الطاقة ⁠والنقل يؤثر بشكل متسلسل في الأنشطة المرتبطة بالغذاء، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة واحتمال حدوث اضطرابات ​في ⁠سلاسل إمداد ⁠الأسمدة.

وذكر الوزراء أن تكاليف المعيشة آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء المنطقة، وأن الأسر ذات ⁠الدخل المنخفض والشركات الصغيرة تتأثر أكثر من غيرها. وأكدوا التزامهم بتجنب الحواجز التجارية غير الضرورية، خاصة فيما يتعلق بالمدخلات الغذائية والطاقة خلال فترات الأزمات.

وشددوا على الالتزام بإبقاء البنية ‌التحتية التجارية، مثل الحدود البرية والمطارات والموانئ البحرية، مفتوحة للحفاظ ​على تدفق السلع الأساسية. وأشارت المجموعة إلى مقترحات لدراسة تخزين النفط على مستوى المنطقة.

واتفق الأعضاء على تعميق التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لتعزيز ​المرونة الاقتصادية للمنطقة.