وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نسعى "لحرب أبدية" مع إيران

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الثلاثاء لدى استضافته نظيره الألماني يوهان فاديفول إن إسرائيل "لا تسعى لحرب أبدية " مع إيران.

وذكر ساعر إن إسرائيل والولايات المتحدة "حققتا إنجازات ضخمة بالفعل" في الصراع الذي بدأ في 28 فبراير وامتد إلى الشرق الأوسط.

وأقر الوزير الإسرائيلي بأنه "لا يمكن إسقاط (النظام الإيراني) دون شعب إيران".

وأضاف: "هذا أمر واضح، لكن الشعب الإيراني لا يمكن أن يستعيد الحرية بدون مساعدة خارجية".

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشعب الإيراني إلى الثورة والإطاحة بالقيادة في طهران.

وبعد مرور عشرة أيام من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وصل فاديفول إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء في زيارة تضامنية.

ويُعد فاديفول أول وزير خارجية أوروبي يزور إسرائيل منذ شروعها في شن هجمات بالاشتراك مع الولايات المتحدة على إيران في الثامن والعشرين من فبراير.