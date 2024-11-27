إيران ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان اليوم الأربعاء إن بلاده ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان.

جاء ذلك بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ صباح اليوم.

ويمهد الاتفاق الطريق لإنهاء صراع عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل أودى بحياة الآلاف منذ اندلعت شرارته بسبب الحرب في قطاع غزة العام الماضي.

وقال بايدن أمس الثلاثاء، في تصريحات من البيت الأبيض بعد وقت قصير من موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على الاتفاق بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد، إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

وأضاف بايدن أن إسرائيل ستسحب قواتها تدريجيا على مدى 60 يوماً مع سيطرة الجيش اللبناني على الأراضي القريبة من الحدود مع إسرائيل لضمان عدم بناء حزب الله بنيته التحتية هناك مجدداً.

وتابع "سيتمكن المدنيون في الجانبين قريبا من العودة بأمان إلى بلداتهم".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ "بحرية التحرّك" في لبنان، وفق قوله، بـ"التركيز على التهديد الإيراني"، وبـ"عزل" حركة "حماس" في قطاع غزة.