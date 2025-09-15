سلطنة عُمان: الهجوم الغادر على قطر يكشف خطورة المرحلة

أكدت سلطنة عمان اليوم الاثنين، أن أمن قطر هو من أمن الخليج كله، ومن أمن الأمة العربية والإسلامية.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية "العمانية" عن شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع، رئيس وفد سلطنة عُمان المشارك في أعمال القمّة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدّوحة قوله،:" إن الهجوم الغادر الذي تعرّضت له دولة قطر كشف بوضوح ،:" خطورة المرحلة التي نمر بها، واتساع دائرة الحرب التي تشنها إسرائيل في منطقتنا، غير عابئة بالقانون الدولي أو بالشرعية الدولية أو بحرمة دماء الأبرياء".

وأكد شهاب أن استهداف دولة قطر، وهي من أبرز الدول التي تبذل جهودًا متواصلة من أجل التهدئة وإحياء مسار السلام في فلسطين، إنما يُبعدنا أكثر عن الهدف النبيل الذي ننشده جميعًا، وهو سلام عادل شامل يحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني."

وأضاف شهاب الذي حضر القمة نيابة عن السلطان هيثم بن طارق،:" إنّ سلطنة عُمان إذ تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الآثم، تؤكد تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا.

وقال المسؤول العماني ،:" إن واجبنا اليوم لا يقف عند حدود الإدانة، بل يتطلب اتخاذ خطوات عملية وملموسة خصوصًا على الصعيدين القانوني والدبلوماسي. لا بد أن نتحرّك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة، وأن نوظف أدوات القانون الدولي لمساءلة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها، وأن نعمل معًا لوقف هذا المسار الخطير الذي يُهدد السلم الدولي بأكمله".

واستطرد شهاب،:" إنّ سلطنة عُمان تؤمن أنّ صمت المجتمع الدولي أمام هذه الانتهاكات يغذي الإفلات من العقاب ويشجع على المزيد من العدوان.

ومن هنا فإنّنا ندعو هذا الاجتماع إلى أن يكون بداية لتحرك جاد وموحد، يترجم التضامن العربي والإسلامي إلى مواقف واضحة وضغط فعلي من أجل إنهاء الاحتلال، ووقف الاعتداءات، وإعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية."

واختتم كلمته بقوله،:" إنّ اجتماعنا اليوم ينعقد ليؤكد أنّ أمتنا العربية والإسلامية قادرة على مواجهة التحدّيات إذا ما توحدت كلمتها. وإنّنا على يقين أنّ وحدة الصف هي السبيل الأمثل لصون مستقبل شعوبنا وحماية أوطاننا".

