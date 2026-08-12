تسرب نفطي من ناقلة جانحة قبالة عُمان

​قالت المنظمة البحرية الدولية اليوم الأربعاء ‌إنه ​تم إبلاغها بأن تسربا نفطيا من الناقلة كارولين بيزنجي الجانحة سيصل إلى البر الرئيسي لسلطنة عمان.

وذكر متحدث باسم ⁠المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن "النفط ينجرف قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة القبلية، وتم الإبلاغ بأن ‌كميات منه ستصل إلى البر الرئيسي. وتم وضع خطط طوارئ ‌للتعامل مع التسرب النفطي".

وقالت الحكومة ‌العمانية يوم الاثنين إن تسربا ‌للنفط الخام ‌من الناقلة الجانحة قبالة محمية طبيعية في ​البلاد تسبب ‌في ​بقعة نفطية على مساحة اقتربت ⁠من 400 كيلومتر مربع.

وأردف المتحدث يقول إن الناقلة تحمل ​نحو ⁠800 ⁠ألف برميل من النفط الروسي المتجه إلى آسيا، وجنحت قبالة ⁠سواحل السلطنة في 30 يونيو حزيران على بعد حوالي 22 ميلا بحريا عن قرية شربثات العمانية. وأضاف "يتسرب النفط من الناقلة ‌منذ فترة. وحدت الرياح الموسمية من الوصول إليها، ​مما أدى إلى تأخر عمليات الإنقاذ"، مؤكدا أن المنظمة تراقب التسرب عن كثب.