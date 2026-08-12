تسرب نفطي من ناقلة جانحة قبالة عمان سيصل للبر الرئيسي

قالت المنظمة البحرية الدولية، اليوم الأربعاء، إنه تم إبلاغها بأن تسرباً نفطياً من الناقلة "كارولين بيزنجي" الجانحة سيصل إلى البر الرئيسي لسلطنة عمان.
وذكر متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة "ينجرف النفط قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة القبلية، وتم الإبلاغ بأن كميات منه ستصل إلى البر الرئيسي. وتم وضع خطط طوارئ للتعامل مع التسرب النفطي".
وذكرت الحكومة العمانية يوم الاثنين أن تسرباً للنفط الخام من الناقلة الجانحة قبالة محمية طبيعية في البلاد تسبب في بقعة نفطية على مساحة اقتربت من 400 كيلومتر مربع.