تسرب نفطي من ناقلة جانحة قبالة عمان سيصل للبر الرئيسي

قالت المنظمة ‌البحرية ​الدولية، اليوم الأربعاء، إنه تم إبلاغها بأن تسرباً نفطياً من الناقلة "⁠كارولين بيزنجي" الجانحة سيصل إلى البر الرئيسي لسلطنة ‌عمان.

وذكر متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم ‌المتحدة "ينجرف النفط قبالة الساحل ‌الشمالي الشرقي لجزيرة ‌القبلية، ‌وتم الإبلاغ بأن كميات منه ​ستصل إلى ‌البر ​الرئيسي. وتم ⁠وضع خطط طوارئ للتعامل ​مع التسرب ⁠النفطي".

وذكرت الحكومة ⁠العمانية يوم الاثنين أن ⁠تسرباً للنفط الخام من الناقلة الجانحة قبالة محمية طبيعية في البلاد تسبب ‌في بقعة نفطية على مساحة اقتربت ​من 400 كيلومتر مربع.