المغرب يحبط مخططاً إرهابياً "بالغ الخطورة"

كشف بيان أمني مغربي، اليوم الأربعاء، عن نجاح السلطات المغربية في إحباط مخطط إرهابي وصفته بأنه "بالغ الخطورة"، كان يستهدف عدة مدن مغربية، واعتقلت 12 شخصاً.

وأوضح البيان أن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" المختص بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى، أفشل المخطط الذي تم وضعه بتحريض من قيادي بارز في "داعش".

وأضاف أنه تم اعتقال 12 شخصاً بمدن العيون (كبرى محافظات الصحراء الغربية والخاضعة للسيطرة المغربية)، والدارالبيضاء وفاس وتاونات وطنجة وأزمور وجرسيف وأولاد تايمة وتامسنا ضواحي الرباط.

وتتراوح أعمار المعتقلين بين 18 و40 عاماً ممن "بايعوا التنظيم المتشدد وانخرطوا في الإعداد والتنسيق لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة"، بحسب البيان الأمني.

وقال البيان إن عمليات تفتيش منازل المعتقلين أسفرت عن مصادرة "أجسام ناسفة في طور التركيب.. ومسامير ومواد كيميائية موصولة بأنابيب وأسلاك كهربائية متصلة بهواتف محمولة قصد التفجير عن بعد".

وسبق للمغرب أن أعلن تفكيك عشرات الخلايا المتشددة منذ تفجيرات انتحارية هزت الدار البيضاء في 16 مايو عام 2003.



