المغرب استقبل في 2024 عددا قياسياً من السياح تخطى 17 مليوناً

استقبل المغرب في 2024 عددا قياسيا من السياح بلغ 17,4 مليون زائر، في ارتفاع نسبته 20% مقارنة بالسنة السابقة، بحسب ما أعلنت السلطات الخميس.وقالت وزارة السياحة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إنّ "المغرب حقّق إنجازا كبيرا وغير مسبوق خلال 2024 واستقبل 17,4 مليون سائح... محققا بذلك الهدف الطموح لأفق 2026، قبل موعده المحدد بسنتين".وبلغت عائدات السياحة 104 مليارات درهم (10 مليارات يورو) حتّى نهاية نوفمبر 2024، في ارتفاع نسبته 7% مقارنة بالعام 2023، وفق ما أعلنت الوزارة لوكالة فرانس برس.

وفي العام 2023، سبق للمغرب أن شهد عددا قياسيا من السياح مع 14,5 مليون زائر.وفي العام 2024، سجّلت المملكة ارتفاعا بنسبة 20% "في عدد السياح الوافدين مقارنة بسنة 2023، أي ما يقارب 3 ملايين سائح إضافي"، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة السياحة.

وتعكس "هذه الدينامية الإيجابية ارتفاعا ملحوظا سواء في صفوف السياح الأجانب الذين بلغ عددهم 8,8 ملايين سائح (+23 بالمائة)، أو المغاربة المقيمين بالخارج الذين وصل عددهم إلى 8,6 ملايين سائح (+17 بالمائة)"، وفق المصدر عينه.

والسياحة، وهي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المغربي، تشكّل 7% من إجمالي الناتج المحلي وتوفّر 827 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأوردت الوزارة في بيانها أنّ "هذا الأداء الاستثنائي هو نتيجة لاستثمارات هادفة من الحكومة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعبئة مستمرة من جميع مهنيي القطاع"، مشيرة إلى أنّ هذه النتائج "تبرز فعالية خارطة طريق السياحة وتجعل المغرب أول وجهة سياحية في إفريقيا".وفي العام 2024، فُتح 120 مسلكا جوّيا دوليا جديدا، ليرتفع بذلك عدد المسالك الجوّية إلى 705، بحسب وزارة السياحة.

وتندرج هذه الاستثمارات الاستراتيجية في سياق استعداد المغرب لاستضافة كأس الأمم الإفريقية في نهاية العام ثمّ كأس العالم لكرة القدم سنة 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.