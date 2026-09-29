محمد السادس يعيّن فاطمة ⁠الزهراء المنصوري أول رئيسة للوزراء في المغرب

‌أعلنت ​وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس عين فاطمة ⁠الزهراء المنصوري رئيسة للوزراء اليوم الثلاثاء، لتكون بذلك أول ‌امرأة تتولى ذلك المنصب في ‌المغرب.

جاء ذلك بعد تصدر ‌حزبها الأصالة والمعاصرة ‌الذي ينتمي ‌لتيار الوسط الليبرالي نتائج الانتخابات ​البرلمانية ‌التي ​جرت في ⁠23 سبتمبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان ​إن ⁠العاهل المغربي "استقبل ⁠السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة ⁠الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته، بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة، ‌وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة".