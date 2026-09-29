محمد السادس يعيّن فاطمة ⁠الزهراء المنصوري أول رئيسة للوزراء في المغرب

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس عين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للوزراء اليوم الثلاثاء، لتكون بذلك أول امرأة تتولى ذلك المنصب في المغرب.
جاء ذلك بعد تصدر حزبها الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي لتيار الوسط الليبرالي نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 23 سبتمبر الجاري.
وقالت الوزارة في بيان إن العاهل المغربي "استقبل السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته، بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة، وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة".