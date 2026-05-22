انهيار مبنى في فاس المغربية يودي بحياة 4 أشخاص

ذكرت السلطات المغربية، أمس، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون جرّاء انهيار مبنى من ⁠أربعة طوابق الليلة قبل الماضية في مدينة فاس، التي تبعد نحو 200 كيلومتر شرقي الرباط.

وكانت القناة الثانية الرسمية قد ذكرت في وقت سابق أن عدد القتلى بلغ 11 شخصاً قبل أن تصدر تصحيحاً رسمياً.

وأفادت السلطات بأن عمليات البحث جارية للعثور على أشخاص يحتمل أنهم ما زالوا ​تحت الأنقاض. وعرضت ​وسائل إعلام لقطات ⁠لرجال إنقاذ وسكان ينقبون بين الركام.

وقالت السلطات إنه تم فتح تحقيق ​في ⁠الحادث، ⁠وطلبت من سكان المباني المجاورة إخلاء منازلهم كإجراء احترازي تحسباً لانهيارات أخرى ⁠محتملة.

وشهدت فاس، وهي عاصمة سابقة يعود تاريخها إلى القرن الثامن وثالث أكبر مدن المغرب من حيث عدد السكان، حوادث مماثلة في الشهور الماضية، بما في ذلك انهيار ​مبنيين في ديسمبر أسفر عن مقتل 22 على الأقل.